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Denizlili güreşçi çifte şampiyonluk yaşadı

Denizlili güreşçi çifte şampiyonluk yaşadı
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İşitme Engelliler Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 80 kg'da hem serbest hem grekoromen stilde şampiyon olan Denizlili Osman Şimşek, çifte altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Denizlili sporcu Osman Şimşek, hem Serbest hem de Grekoromen stilde Türkiye Şampiyonu oldu. 80 kg kategorisinde çifte altın madalya kazanarak organizasyona damga vuran başarılı sporcu, Denizli'ye gurur yaşattı.

16-18 Haziran 2026 tarihlerinde Çorum'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, zorlu müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada 80 kg kategorisinde mücadele eden Denizlili sporcu Osman Şimşek, üstün bir performans sergiledi. Hem serbest hem de grekoromen disiplinlerinde mindere çıkan başarılı güreşçi, tüm rakiplerini mağlup ederek her iki branşta da Türkiye Şampiyonluğu unvanını elde etti ve kürsünün zirvesine çıktı.

Türk sporuna sayısız şampiyon ve milli sporcu kazandıran Denizli Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde yetişen ve güreş kariyerini Denizli Yurdum Spor Kulübü'nde sürdüren Osman Şimşek, aldığı bu sonuçla sistemli ve disiplinli çalışmalarının yeni bir meyvesi oldu. Altyapıdan itibaren doğru yönlendirme ve profesyonel antrenman programlarıyla desteklenen genç sporcu, elde ettiği çifte zaferle madalya sevinci yaşadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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