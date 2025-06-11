İşitme Engelli Atletlerden Tokyo Hedefi

Antalya'da İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda dereceye giren işitme engelli Bitlisli atletler Yusuf Baydur ve Muhammed Emin Geylani'nin hedefi Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmak.

Antalya'da 10-11 Nisan'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Baydur (22), 1500 ve 3 bin metrede Türkiye birincisi, sakatlığına rağmen yılmayan Geylani (18) ise 800 ve 1500 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde ettikleri derecelerle İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics) kadrosuna girme yolunda önemli adım atan işitme engelli atletler, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunca milli takım kampına davet edildi.

Antrenör Hıdır Aydın'ın gözetiminde stadyum ve farklı bölgelerde antrenmanlarını sürdüren atletler, 15-26 Kasım'da Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlenecek Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılarak hem şampiyonluklarına yenisini eklemeyi hem de Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

" İşitme engelli olmak başarıya engel değil"

Antrenör Aydın, AA muhabirine, Antalya'daki İşitme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda iki sporcunun da önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Yoğun bir antrenman programı uyguladıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın hedefi kasımda Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara katılmak. Bunların olimpik kadroda yer alacaklarına inanıyorum. Yusuf'la 7, Muhammed ile 2 yıldır çalışıyoruz. Kendileriyle işaret diliyle iletişim kuruyoruz. Zor olsa da birbirimize alıştık. Çalışmalarımızı genellikle mesafe üzerine kuruyoruz. Bazen haftanın her günü bazen de bir gün ara vererek antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Mesafe çalışmalarına ara vermek iyi değil. Yaz kış demeden günlük 2-2,5 saat antrenman yapıyoruz. Avrupa, dünya ve akabinde inşallah olimpiyat şampiyonluğu nasip olur."

Sporcuların üniversiteye yerleşme hedefini gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, "Antrenmanlar ağır geçiyor. Bu nedenle bazen sporcular zorlandıklarını söylüyor, itiraz ettikleri de oluyor ancak her seferinde çalışmamız gerektiğini söylüyorum. İşitme engelli olmak başarıya, spor yapmaya ya da başarılı olmaya engel değil. Bu iş emek vermeye ve sürekli çalışmaya bakar." diye konuştu.