Isınmayı bırakıp kenara gelen Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında olay hareket! Efsane futbolcuyu küçük düşürdü
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Premier Lig'de oynanan Manchester United-Liverpool maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket büyük ses getirdi. Karşılaşma öncesi ısınmayı bırakarak, saha kenarında yorumcu olarak bulunan efsanevi futbolcuların yanına selam vermek için gelen Portekizli yıldız, eski Liverpool'lu Jamie Carragher'ı adeta yok saydı. Tüm yorumcuların elini sıkan Ronaldo, daha önce kendisi hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok." diyen Carragher'ın elini sıkmadı.
Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United'ın Liverpool'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesi Cristiano Ronaldo'nun, Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher'a gösterdiği tepki olay oldu.
Manchester United'ın kötü gidişinden sorumlu tutulan isimlerin arasında gelen Cristiano Ronaldo, İngiliz medyası tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Bu eleştiriler karşısında zaman zaman suskunluğunu bozan Ronaldo, Liverpool maçı öncesi Kırmızılar'ın efsane eski futbolcusu ve şu anda yorumculuk yapan Jamie Carragher'a tepki gösterdi.
Cristiano Ronaldo, Liverpool maçı öncesi ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sport'un efsanevi futbolculara selam vermek için yanlarına gitti. Manchester United efsanesi Gary Neville'e selam veren ardındanRoy Keane'nin yanına giderek elini sıkan Ronaldo, Jamie Carragher'ı görmezden gelerek elini sıkmadı.
Yaşananlar sonrası Carragher, "Beniz görmezden geldi." dedi. Liverpool'un efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a döndüğü dönemde, "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumunu yapmıştı.