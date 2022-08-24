Isınmayı bırakıp kenara gelen Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında olay hareket! Efsane futbolcuyu küçük düşürdü

Premier Lig'de oynanan Manchester United-Liverpool maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket büyük ses getirdi. Karşılaşma öncesi ısınmayı bırakarak, saha kenarında yorumcu olarak bulunan efsanevi futbolcuların yanına selam vermek için gelen Portekizli yıldız, eski Liverpool'lu Jamie Carragher'ı adeta yok saydı. Tüm yorumcuların elini sıkan Ronaldo, daha önce kendisi hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok." diyen Carragher'ın elini sıkmadı.