IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu

Ünlü Twitch yayıncısı ve YouTuber IShowSpeed ve NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo bir canlı yayında bir araya geldi.

TÜRK BAKLAVASI MI YUNAN BAKLAVASI MI?

Canlı yayında seyahat eden ikilide IShowSpeed, Giannis Antetokounmpo'ya ''Yunanistan'daki en sevdiğin yemek ne?'' sorusunu sordu. Antetokounmpo ise 'Gyros' cevabını verdi. Sözlerine devam eden Yunan oyuncu, ardından da ''Baklava'' cevabını verdi. Bu ifade üzerine IShowSpeed, baklavanın Türk tatlısı olduğunu dile getirdi. Ancak Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, baklavanın Türk tatlısı olmadığını dile getirerek Yunan tatlısı olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

İkilinin bu görüntüleri sosyal medyaya damga vururken, aynı zamanda tartışma konusu haline de geldi. Birçok kullanıcı baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu, Yunanistan'ın Türkiye'den özenip kendilerine uyarladığını savundu.