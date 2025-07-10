IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu

IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
IShowSpeed ve Giannis Antetokounmpo arasında geçen Baklava diyaloğu gündem oldu
Haber Videosu

Ünlü Twitch yayıncısı ve YouTuber IShowSpeed ve NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo ile bir araya geldi. İkilinin arasında geçen baklava diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu. Antetokounmpo, baklavanın Yunan tatlısı olduğunu dile getirirken, IShowSpeed ise baklavanın Türk tatlısı olduğunu söyledi. Bu anlar sosyal medyada sıkça paylaşılırken, kullanıcılar baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

Ünlü Twitch yayıncısı ve YouTuber IShowSpeed ve NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo bir canlı yayında bir araya geldi.

TÜRK BAKLAVASI MI YUNAN BAKLAVASI MI?

Canlı yayında seyahat eden ikilide IShowSpeed, Giannis Antetokounmpo'ya ''Yunanistan'daki en sevdiğin yemek ne?'' sorusunu sordu. Antetokounmpo ise 'Gyros' cevabını verdi. Sözlerine devam eden Yunan oyuncu, ardından da ''Baklava'' cevabını verdi. Bu ifade üzerine IShowSpeed, baklavanın Türk tatlısı olduğunu dile getirdi. Ancak Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, baklavanın Türk tatlısı olmadığını dile getirerek Yunan tatlısı olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

İkilinin bu görüntüleri sosyal medyaya damga vururken, aynı zamanda tartışma konusu haline de geldi. Birçok kullanıcı baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu, Yunanistan'ın Türkiye'den özenip kendilerine uyarladığını savundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.