İscehisar'da Kur'an kursu öğrencilerine futbol turnuvası düzenlendi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Kur'an kursu talebelerine yönelik düzenlenen futbol turnuvasında ödül töreni yapıldı. İscehisar Müftülüğü tarafından yaz kuran kursu öğrencilerine yönelik halı saha turnuvaları düzenlendi. Yapılan turnuvanın final maçının oynanmasının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Final maçı ve ödül töreni İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz 'in katılımı ile gerçekleşti. Semiz öğrencilere hediyelerini verdikten sonra tebrik etti.