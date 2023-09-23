İscehisar'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği

İscehisar'da Avrupa Hareketlilik haftası dolayısıyla düzenlenen 'Bisikletini Al Gel' etkinliğine İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Atletizm Spor Kulübü sporcuları ve gençler katıldı. Etkinlik, Yukarıöz mesire alanına kadar bisiklet sürülmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.