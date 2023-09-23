İscehisar'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği
İscehisar'da Avrupa Hareketlilik haftası dolayısıyla düzenlenen 'Bisikletini Al Gel' etkinliğine İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Atletizm Spor Kulübü sporcuları ve gençler katıldı. Etkinlik, Yukarıöz mesire alanına kadar bisiklet sürülmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
İscehisar'da Avrupa Hareketlilik haftası dolayısıyla "Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.
Koca Köprü yanındaki etkinliğe, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Atletizm Spor Kulübü sporcuları ve gençler katılarak, Yukarıöz mesire alanına kadar bisiklet sürdü.
Belediye Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Dinar'da uyuşturucu operasyonu
Dinar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte bir şüphelinin üzerinde ve adresinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden D.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.