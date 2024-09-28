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Isaac Solet'in Sağlık Durumu İyi, Bilinci Açık

Isaac Solet'in Sağlık Durumu İyi, Bilinci Açık
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Samsunspor-Göztepe maçında Zeki Yavru ile çarpışan Isaac Solet, hastanede yapılan açıklamaya göre kısa süreli bilinç kaybı yaşadı fakat sağlık durumu şu anda iyi.

Samsunspor-Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırılan Isaac Solet'in sağlık durumu ile ilgili hastane açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışan Göztepeli oyuncu Isaac Solet, ambulans ile VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sağlık sponsoru olduğumuz Samsunspor'un bugünkü Göztepe ile oynadığı maç sırasında Isaac Solet'in kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını bildirmek isteriz. Olayın hemen ardından medikal ekibimiz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi ve oyuncumuz, VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu şu anda iyi ve bilinci açıktır. Isaac'ın iyileşme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve futbol camiasından gelen destek için teşekkür ederiz. Oyuncumuzun sağlığı her şeyden önce geliyor ve gereken tüm önlemleri alıyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Zeki Yavru Samsunspor Hastane samsun Futbol Sağlık Spor

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