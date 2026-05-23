Ahmet Toprak, Elazığspor başkanlığına adaylığını açıkladı

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'da iş insanı Ahmet Toprak, olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı. Toprak, takımı 1. Lig'e çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

İş İnsanı Ahmet Toprak, gerçekleştirilecek kongrede Elazığspor Kulüp Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon öncesi Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki Elazığspor yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeni sezon hedefini yeniden şampiyonluk olarak belirleyen bordo-beyazlı ekipte iş insanı Ahmet Toprak başkanlığa adaylığını açıkladı.

Lig şampiyonluğu ve 1. Lig hedefi için güçlü bir yönetimle göreve hazır olduklarını vurgulayan Ahmet Toprak, "Köklü tarihi, büyük taraftarı ve mücadele ruhuyla Anadolu futbolunun en önemli değerlerinden biri olan, yakın geçmişte çok zorlu dönemlerden geçmiş; amatör liglerin eşiğine kadar gelmesine rağmen bu şehrin güçlü iradesi sayesinde yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır. Bugün gelinen noktada Elazığspor, zor dönemlerden geçmesine rağmen mevcut yönetimin ortaya koyduğu mücadele sayesinde yeniden ayağa kalkmıştır. Kulübün mali yapısının toparlanması, yeniden yarışan bir takım kimliğinin oluşturulması ve Elazığspor'un yeniden şehirle bütünleşmesi adına önemli emekler verilmiştir. Bu emeğin ve mücadelenin farkındayız. Bizler de oluşan bu güçlü temelin üzerine daha büyük hedefler koymak, bu bayrağı daha ileri taşımak ve Elazığspor'u hak ettiği noktalara ulaştırmak amacıyla yola çıkıyoruz. Çünkü artık Elazığspor'un beklemeye tahammülü kalmamıştır. Bu büyük camianın büyüklüğüne ve potansiyeline yakışan hedef; sezonu zirvede tamamlayarak doğrudan 1. Lig'e yükselmektir" dedi.

Toprak, "Elazığspor'un yolu doğrudan hedefe yürüyen bir anlayıştan geçmelidir. Elazığ halkının takımına olan bağlılığı, tribünlerin ortaya koyduğu aidiyet duygusu ve şehrin yeniden kenetlenme arzusu bizlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle; güçlü bir yönetim anlayışı, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı, mali disiplini önceleyen bir sistem ve sahada karakter ortaya koyacak teknik kadro ile futbolcu yapılanmasını hayata geçirmek için yola çıkıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla, Elazığspor Kulüp Başkanlığına adaylığımı kamuoyuna saygıyla açıklıyorum. Hedefimiz nettir. Birlik içinde hareket eden, şehrin tüm dinamiklerini aynı hedef etrafında buluşturan, mücadele eden değil kazanan bir Elazığspor inşa etmek. İnanıyorum ki birlik, samimiyet ve kararlılıkla hareket ettiğimizde Elazığspor'umuzu hak ettiği noktalara yeniden taşıyacak, bu aziz şehre yeniden şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşatacağız" diye konuştu - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
