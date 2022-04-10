İş futbolu geçti! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
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Kaybettikleri Everton maçından sinirden bir taraftarın telefonunu parçalayan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun başı derde girdi. Merseyside polisi Ronaldo hakkında soruşturma başlattı.
Everton ile Manchester United, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'lar da Cristiano Ronaldo skandal bir harekete imza attı.
Ronaldo, kendisini kayıt altına alan Everton taraftarının telefonuna vurup yere düşürerek paramparça etti. Dünyaca ünlü futbolcuya her yerden tepki yağdı.
Ronaldo sosyal medya hesabından, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum" şeklinde özür açıklaması yaptı.
Merseyside polisi olaya el attı. Telefonu kırılan genç taraftar ve Ronaldo'nun ifadesi alınacak. Ardından Ronaldo'nun soruşturması için rapor hazırlanacak. İngiliz basınında Manchester United'ın Ronaldo'ya bu hareketinden dolayı ceza vereceği belirtildi.