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IRONMAN 70.3 Türkiye Yarışları Belek'te Başladı

IRONMAN 70.3 Türkiye Yarışları Belek'te Başladı
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Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 80 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla 10. yılına özel bir organizasyonla başladı. Yarışın startını yerel yetkililer verdi.

IRONMAN 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Merkezi Kadriye Beach Park'ta başladı.

Ironman 70.3 Türkiye'nin 10'uncu yıldönümündeki yarışlara start verildi. 80 ülkeden 2 bin sporcunun yer aldığı Ironman 70.3'ün yarış startını Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Gençlik Spor İl Müdürlüğü İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Ironman 70.3 Türkiye Lisans Sahibi Özgür Emeklioğlu ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen verdi. Yarışmacılar yüzme etabıyla başladıkları yarışmayı tamamlayıp daha sonra bisikletleriyle Ironman 70.3'e devam etti. Bisiklet etabından sonra koşuya başlayacak olan sporcular, sonrasında The Land of Legends'ta Ironman 70.3 etabını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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