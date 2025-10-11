İrfan Can ve Fenerbahçeli taraftar arasında bomba diyalog: Mert Hakan'a söyleyin...

Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, Sofya'ya gitti. İrfan Can Kahveci ve bir Fenerbahçeli taraftarın diyaloğu gündem oldu. Taraftarın, "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlamadık. Mert Hakan'a söyleyin hepsiyle konuşun" sözlerine İrfan Can tebessüm etti.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Önceki gün maç için Sofya'ya giden Milli Takımımızda İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçeli bir taraftarın diyaloğu gündem oldu.

"MERT HAKAN'A SÖYLEYİN..."

Otel girişinde milli futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bulgaristan'da Milli Takım kafilesini karşılayan bir taraftarın İrfan Can Kahveci'ye söylediği sözler gündem oldu.

Fenerbahçeli taraftarın "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlayamadık. Mert Hakan'a söyleyin hepsiyle konuşun" sözlerine karşılık İrfan Can tebessüm etti.

GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarların sabırsız bekleyişi yeniden konuşulmaya başlandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Mert Hakan kim ! Bu takımın disiplinini bozan ilk kişi o.İşk gönderilmesi gereken Mert Hakan.Yoksa çoook şampiyonluk beklersiniz !!!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
