İrfan Can ve Fenerbahçeli taraftar arasında bomba diyalog: Mert Hakan'a söyleyin...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu akşam Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Önceki gün maç için Sofya'ya giden Milli Takımımızda İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçeli bir taraftarın diyaloğu gündem oldu.

"MERT HAKAN'A SÖYLEYİN..."

Otel girişinde milli futbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi. Bulgaristan'da Milli Takım kafilesini karşılayan bir taraftarın İrfan Can Kahveci'ye söylediği sözler gündem oldu.

Fenerbahçeli taraftarın "Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlayamadık. Mert Hakan'a söyleyin hepsiyle konuşun" sözlerine karşılık İrfan Can tebessüm etti.

GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarların sabırsız bekleyişi yeniden konuşulmaya başlandı.