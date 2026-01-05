İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

Fenerbahçe'de 12 Ekim tarihinde kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralama teklifi iletti.

KARAR İRFAN CAN'A BIRAKILDI

Sarı-lacivertli yönetimin, teklifi değerlendirme aşamasında son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun vereceği karara göre transferin netlik kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fenerbahçe'nin, İrfan Can Kahveci ile 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzaladığı hatırlatılırken, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan kontratının 2028 yazına kadar devam ettiği belirtildi.