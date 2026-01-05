İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

Haberler

Fenerbahçe'den kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan sürpriz bir teklif geldi. Kasımpaşa'nın, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktığı belirtildi.

  • Kasımpaşa, Fenerbahçe'den kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye sezon sonuna kadar kiralama teklifi iletti.
  • Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa'nın teklifi hakkında son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
  • İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de 12 Ekim tarihinde kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki İrfan Can Kahveci için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralama teklifi iletti.

KARAR İRFAN CAN'A BIRAKILDI

Sarı-lacivertli yönetimin, teklifi değerlendirme aşamasında son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun vereceği karara göre transferin netlik kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fenerbahçe'nin, İrfan Can Kahveci ile 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzaladığı hatırlatılırken, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan kontratının 2028 yazına kadar devam ettiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
