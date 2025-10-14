Haberler

İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı haberini nerede aldığı ortaya çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı haberini nerede aldığı ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı haberini nerede aldığı ortaya çıktı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin bu haberi nerede aldığı ortaya çıktı. Milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardından kadro dışı kaldığı haberini hastanede öğrendiği ve büyük bir şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Domenico Tedesco'nun kararları sonrası milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kaldığı haberini aldığı ortam ortaya çıktı.

KÖTÜ HABERİ HASTANEDE ALDI

Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan İrfan Can Kahveci, kadro dışı kaldığını hastanede öğrendi. Haberi alan yıldız futbolcunun bu karar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve yakın çevresine serzenişte bulunduğu dile getirildi.

KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Yıldız oyuncunun, yaşanan olayın soyunma odasında her takımda yaşanabilecek bir tartışma olduğunu ve bu konunun aile içinde çözülmesi gerektiğini yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi. İrfan Can Kahveci'nin, kadro dışı bırakılmasının abartılı bir karar olduğunu dile getirdiği iddia edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

sende adamsan bır daha bu takıma donmezsın,gıdın kurtulun.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı

Ülkenin konuştuğu kavgada yaşananlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.