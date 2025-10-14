İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı haberini nerede aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin bu haberi nerede aldığı ortaya çıktı. Milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardından kadro dışı kaldığı haberini hastanede öğrendiği ve büyük bir şaşkınlık yaşadığı belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Domenico Tedesco'nun kararları sonrası milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kaldığı haberini aldığı ortam ortaya çıktı.
KÖTÜ HABERİ HASTANEDE ALDI
Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan İrfan Can Kahveci, kadro dışı kaldığını hastanede öğrendi. Haberi alan yıldız futbolcunun bu karar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve yakın çevresine serzenişte bulunduğu dile getirildi.
KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Yıldız oyuncunun, yaşanan olayın soyunma odasında her takımda yaşanabilecek bir tartışma olduğunu ve bu konunun aile içinde çözülmesi gerektiğini yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi. İrfan Can Kahveci'nin, kadro dışı bırakılmasının abartılı bir karar olduğunu dile getirdiği iddia edildi.