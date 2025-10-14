İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı haberini nerede aldığı ortaya çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Domenico Tedesco'nun kararları sonrası milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kaldığı haberini aldığı ortam ortaya çıktı.

KÖTÜ HABERİ HASTANEDE ALDI

Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan İrfan Can Kahveci, kadro dışı kaldığını hastanede öğrendi. Haberi alan yıldız futbolcunun bu karar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı ve yakın çevresine serzenişte bulunduğu dile getirildi.

KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Yıldız oyuncunun, yaşanan olayın soyunma odasında her takımda yaşanabilecek bir tartışma olduğunu ve bu konunun aile içinde çözülmesi gerektiğini yakın çevresiyle paylaştığı belirtildi. İrfan Can Kahveci'nin, kadro dışı bırakılmasının abartılı bir karar olduğunu dile getirdiği iddia edildi.