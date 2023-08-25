İrfan Can Kahveci'nin eşinden maç sonu paylaşımı: Sen busun aşkım

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Twente maçının ardından eşinin performansını öven bir paylaşım yaptı. İrfan Can'ın maçta attığı 2 gol sonrası "Sen busun aşkım" mesajıyla paylaşım yapan Gözde Kahveci'nin bu hareketi sosyal medyada dikkat çekti.