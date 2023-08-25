İrfan Can Kahveci'nin eşinden maç sonu paylaşımı: Sen busun aşkım
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Twente maçının ardından eşinin performansını öven bir paylaşım yaptı. İrfan Can'ın maçta attığı 2 gol sonrası "Sen busun aşkım" mesajıyla paylaşım yapan Gözde Kahveci'nin bu hareketi sosyal medyada dikkat çekti.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Twente maçının ardından bir paylaşım yaptı.
"SEN BUSUN AŞKIM"
Eşinin gösterdiği başarıya kayıtsız kalmayan Gözde Kahveci, Twente maçında 2 gol atan İrfan Can' için yaptığı paylaşıma, "Sen busun aşkım!" notunu düştü.
İşte Gözde Kahveci'nin o paylaşımı;