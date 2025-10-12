Haberler

İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı

İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Güncelleme:
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da forma giyen İrfan Can Kahveci, Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Bulgaristan'ı kritik maçta 6-1 gibi ezici bir skorla geçen A Milli Futbol Takımı'na kötü haber geldi.

İRFAN CAN ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

SOL AYAK BİLEĞİNDE SAKATLIK

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun dün oynanan Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtilerek, "İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Adam ayağı pahasına attı yine attı güzel goldü

