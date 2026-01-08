Haberler

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu. Açıklamada oyuncuya başarılı bir sezon diliyor.

Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can, Ekim ayında kadro dışı bırakılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor