Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı

Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can, Ekim ayında kadro dışı bırakılmıştı. - İSTANBUL