Minik depremzede Fenerbahçeli İrfan Can'a seslendi, yıldız futbolcudan yanıt gecikmedi

10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan ve ardından Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye mesaj gönderen minik taraftara, yıldız isimden yanıt geldi. Paylaşılan videoya yanıt veren İrfan Can," En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük kayıplara neden olan deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan minik bir Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye mesaj gönderdi. Fenerbahçeli yıldız İrfan Can Kahveci, minik depremzede cevap verdi. İrfan Can, "En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" dedi.

"EN GÜÇLÜ SEN VE ORADA MÜCADELE EDENLERSİNİZ"

Sarı-lacivertli takımda en sevdiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyleyen minik depremzede, videoda "En büyük İrfan Can Kahveci, en büyük Fenerbahçe" dedi. Paylaşılan videoya yanıt veren İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı, "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız." dedi.