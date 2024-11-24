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İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu İrfan Can Kahveci 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımdaki geleceği merak edilen İrfan Can Kahveci sarı-lacivertlilerde kalacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve İrfan Can Kahveci, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

İrfan Can Kahveci, Ocak 2021'de RAMS Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında transfer olduğu Fenerbahçe'de 144 maça çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 29 asistlik skor katkısı verdi.

İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

6 yıl üst üste şampiyon olamamış efsane kadronun efsane topçuları :)

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Haber YorumlarıErol Balık:

bu adamlar imza atınca gsliler neden çıldırıyor. gsliler siz malmısınız

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