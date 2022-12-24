İrfan Can Kahveci'den Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek gösteren karısına bomba yorum

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile eşi Gözde Kahveci arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemi oldu. Gözde Kahveci, tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Kim geri dönmek istiyor? Ben" yazdı. Futbolcunun, eşinin paylaştığı kareye sadece el kaldıran emojili yorum yapması sonrası ise ikili esprili şekilde atıştı. Gözde Kahveci, "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" derken, İrfan Can Kahveci ise eşine "Durmadan seni konuşabilirim." cevabını verdi.

Fenerbahçeli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'ye yaptığı yorum gündem oldu. Gözde Kahveci, tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp, "Kim geri dönmek istiyor? Ben" yazarak, el kaldıran emoji koydu. Yıldız futbolcunun, eşinin paylaştığı kareye sadece el kaldıran emojili yorum yapması ise ikili arasında esprili bir atışmaya neden oldu.

"ÖRNEK AL"

Gözde Kahveci, İrfan Can'ın sadece emojiyle yorum yapmasına, "Çok romantiksin" diyerek, karşılık verdi. Futbolcunun, "Biliyorum" cevabına ise Gözde Kahveci, "Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor örnek al" diyerek, kızgın emoji gönderdi.

"DURMADAN SENİ KONUŞABİLİRİM"

İrfan Can Kahveci de bu yorum üzerine Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e yaptığı yorum olan, "Durmadan seni konuşabilirim" ifadelerini kullandı. Gözde Kahveci ise, "Özenti (Tribal Türk kızı)" karşılığını verdi.

İşte o paylaşım: