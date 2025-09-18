Haberler

İrfan Can Eğribayat'tan paylaşım: Özür dilerim

Fenerbahçe'nin maçında İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası sonrası mücadele 2-2 sona ermişti. İrfan Can Eğribayat konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Sarı-lacivertlilerden özür diledi.

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın uzatma dakikalarında hatalı bir gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sarı-lacivertlilerden özür diledi.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Deneyimli kaleci, yaptığı özür açıklamasında, "Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte İrfan Can Eğribayat'ın o açıklaması;

"Sevgili Fenerbahçe camiası;

Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.

Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

Fenerbahçe'de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız."

