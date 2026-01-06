İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor
Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat için resmi teklif yaptı. Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı ve bu maçların 2'sinde kalesini gole kapattı.
FENERBAHÇE'DE AYRILIK GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli ekipte ara transfer planlaması sürerken, İrfan Can Eğribayat'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Eğribayat'ın adı bir süredir Avrupa ekipleriyle de anılıyordu.
BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ
İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı. Tecrübeli kaleci bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kapatırken, toplam 7 gol yedi.