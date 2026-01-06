İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin transfer listesinin ilk sırasında 27 yaşındaki kalecinin yer aldığı ve transfer için harekete geçileceği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli ekipte ara transfer planlaması sürerken, İrfan Can Eğribayat'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Eğribayat'ın adı bir süredir Avrupa ekipleriyle de anılıyordu.

BU SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

İrfan Can Eğribayat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı. Tecrübeli kaleci bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kapatırken, toplam 7 gol yedi.