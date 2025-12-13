Haberler

İrfan Can Eğribayat hakkında yeni gelişme! Son kararı kulüp verecek

Polonya ekibi Cracovia, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi transfer teklifinde bulundu. Görüşmeler başlarken, sarı-lacivertli yönetim oyuncunun geleceğiyle ilgili karar aşamasına geçti.

  • Polonya ekibi Cracovia, Fenerbahçe'ye kaleci İrfan Can Eğribayat için resmi transfer teklifi yaptı.
  • Polonya'dan bir başka köklü kulüp de İrfan Can Eğribayat'a ilgi gösterdi.
  • Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Eğribayat için gelen teklifleri değerlendiriyor ve nihai kararı verecek.

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Eğribayat için Avrupa'dan resmi adım geldi. Polonya temsilcisi Cracovia, sarı-lacivertli kulübe resmi transfer teklifini iletti.

CRACOVIA MASAYA OTURDU

Polonya ekibi Cracovia'nın, 27 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı ve kulüpler arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi. İrfan Can Eğribayat'a Polonya'dan yalnızca Cracovia'nın değil, ülkenin köklü kulüplerinden bir başka takımın da ilgi gösterdiği belirtildi.

FENERBAHÇE KARAR AŞAMASINDA

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Eğribayat için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Sarı-lacivertlilerin, yapılacak görüşmelerin ardından kaleci transferiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
