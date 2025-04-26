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İrfan Can'dan Galatasaray'ın eski yıldızına flaş sözler: Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum

İrfan Can'dan Galatasaray'ın eski yıldızına flaş sözler: Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum
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Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından Badou N'Diaye ile aralarında yaşanan gerginliği anlattı. İrfan Can, "maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun" dedi.

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Gaziantep FK'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunudu. İrfan Can, maç içerisinde tribünlerin kendisine yönelik tepkisi ve müsabakanın ardından yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.

"TÜM STADYUM KÜFÜR ETTİ"

İrfan Can Eğribayat yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim. Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar" dedi.

"NERENİN FUTBOLCUSU OLDUĞUNU BİLİYORUM! ÖNCE İNSAN OLSUN"

Sözlerine devam eden İrfan Can, "Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKonyali:

kes lan

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Haber YorumlarıTuran KILIÇ:

Ağlamalarınız şikayetleriniz bir bitmedi be!! rakibinize karşı varlık gösteremediniz üç maçtada hala dış güçler yapı demeye başka başka hikayeler uydurmaya çalışıyorsunuz

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Haber YorumlarıMesut korkmaZ:

çok ağlıyorsunuz oyun oynayın

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Haber YorumlarıCuma Agsu:

bedavadan penalti macin kirilma noktası oldu yoksa kayseri macina dönebilirdi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan artist depremi ne karıştırıyorsun lan.TFF Yetkililerine sesleniyorum bu artiste milli takım forması verirseniz size de yazklar olsun...

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Haber YorumlarıImparator:

yavsak seni gibi karaltersiz oyuncu yok ligte

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Haber Yorumlarıömer Kumral:

At dişli yine kişnemiş

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Haber YorumlarıMevlüt:

İrfan can. cansın adamsın

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Haber YorumlarıBoğaçhan Öztürk:

malum kollanan takımın taraftarları çıkmış yine meydana, Allah tan her zaman ki dileğim bize sizin gibi şampiyonluk nasip etmesin.

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