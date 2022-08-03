İrem İşel Taekwondo Türkiye üçüncüsü oldu Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Taekwondo Minikler Şampiyonası'nda üçüncü olan İrem İşel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Eskişehir İl Spor Müdürü Abdulselam Er, Taekwondo Minikler Şampiyonası'nda üçüncü olan İrem İşel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Eskişehirli sporcu İrem İşel, Amasya'da düzenlenen Taekwondo Minikler Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. İl Spor Müdürü Abdulselam Er, İrem İşel ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Abdulselam Er Eskişehir Türkiye Spor Haberler

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