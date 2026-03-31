İran'dan Dünya Kupası için yeni açıklama

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacaklarını ve hangi ülkeyi seçerlerse seçsinler Dünya Kupası'na katılacaklarını belirtti. Nabi, Türkiye'deki hazırlık maçları için teşekkür etti ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun desteğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

  • İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasında engel olmadığını belirtti.
  • İran Milli Takımı, FIFA'nın hangi ülkeye karar verirse ABD, Meksika ya da Kanada'da Dünya Kupası'nda oynayacağını açıkladı.
  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, Antalya'da İran Milli Takımı'nı ziyaret ederek maç öncesi oyuncularla konuştu.

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacaklarını ve kendileri için hangi ülkeyi tayin ederlerse orada Dünya Kupası'na katılacaklarını söyledi.

Nabi, İran Milli Takımı'nın Kosta Rika ile hazırlık maçı için geldiği Antalya'daki Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye Futbol Federasyonuna hazırlık maçları için kendilerini gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Nabi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Antalya'da kendilerini ziyaretinden ve verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Infantino'nun İran Milli Takımı'nı görmek istediğini ifade eden Nabi, FIFA Başkanı'nın Antalya'da maç öncesi oyuncularla konuştuğunu, bunun takım için moral olduğunu anlattı. İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasına engel halin bulunmadığını dile getiren Nabi, "Dünya Kupası'nda oynayacağız. Biz FIFA kurallarına uyarız. FIFA hangi ülkeye karar verirse ABD, Meksika ya da Kanada'da Dünya Kupası'nda oynayacağız." diye konuştu.

