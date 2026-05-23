İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

İran Milli Takımı Medya Departmanından yapılan açıklamaya göre, bir günlük aranın ardından takım, bugün teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde yeniden antrenmanlara başladı.

Sabah saatlerinde Rusya Premier Ligi ekiplerinden Rostov forması giyen kanat oyuncusu Mohammad Mohebi ile BAE temsilcisi Kalba'da da oynayan Saman Ghoddos ile Al Wahda'da oynayan Mohammad Ghorbani, Antalya'daki kampa katılan ilk yurt dışı oyuncuları oldu.

Teknik direktör Amir Ghalenoei'nin kadrosuna yurt dışında forma giyen futbolcuların katılım süreci sürerken, Inter forması giyen Mehdi Taremi'nin de gece saatlerinde kampa dahil olması bekleniyor.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.