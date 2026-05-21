İran Milli Takımı'ndan ABD ve Kanada'ya vize başvurusu

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Kanada vize merkezine başvurdu. Vize sürecinin olumlu geçip geçmediği bilinmezken, takım Antalya'da kampa girdi.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı, vize almak için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve Kanada vize merkezine başvuruda bulundu.

11 Haziran-19 Temmuz'da düzenlenecek ve ev sahipleri arasında ABD'nin de yer aldığı Dünya Kupası'na katılacak olan İran Milli Futbol Takımı sporcuları, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne vize başvurusu için geldi.

Büyükelçilikten çıkış yaptıkları sırada İranlı futbolcular, bir muhabirin vize başvurusunun olumlu geçip geçmediği sorusu üzerine gülümsedi.

İran Milli Takımı, Kanada için de iki grup halinde Ankara'daki bir vize merkezinde başvuruda bulundu.

İran Milli Futbol Takımı, 19 Mayıs'ta Antalya'da kampa girmişti. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm takım üyeleri için hem ABD hem de Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceklerini anlatarak, vize işlemleri ve diğer bazı işlemler için kendilerine katılacak bazı uluslararası oyuncuların da olacağını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs'ta "İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç
