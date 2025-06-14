İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırıları sırasında, Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Dimitris Itoudis'in Tel Aviv'de yaşadığı bina da vuruldu. Ülkesi Yunanistan'da olduğu açıklanan Itoudis'in binasının hasar aldığı ancak dairesinin iyi durumda olduğu belirtildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı iddia edildi.

İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak başlatılan hava saldırıları, dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok noktasını hedef aldı. İran füzelerinin isabet ettiği binalardan birinde, şu an Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran Yunan koç Itoudis'in evinin de olduğu öne sürüldü.

SALDIRI ANINDA YUNANİSTAN'DAYDI

Olay anında memleketi Yunanistan'da bulunan Itoudis'in fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi. Binada hasar meydana gelirken, deneyimli koçun kaldığı dairenin saldırıdan etkilenmediği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hapoel Tel Aviv kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Itoudis'in evinin saldırıdan zarar görmediği ifade edilirken, kamuoyunun doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı

İsrail misilleme sonrası İran'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

İran bir kaç yıl önce israil in iran faaliyetlerini izlemek için bir birim kurdu sonradan anlaşıldıkı biriimin başına getirdikleri iranlı uzman israil ajanı çıktı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.