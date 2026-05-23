İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı

İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampı, FIFA'nın onayıyla ABD'den Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. İranlı yetkililer, talebin kabul edildiğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre FIFA, milli takım kampının ABD'den Meksika'ya taşınması talebini onayladı.

Kamp, Pasifik Okyanusu kıyısında ve Meksika ile ABD sınırında bulunan Tijuana'da düzenlenecek.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, İran milli takımının kampının ABD'den Meksika'ya taşınmasıyla ilgili olarak "Dünya Kupası'na katılan takımların kamplarının FIFA tarafından onaylanması gerekiyor ve şükürler olsun ki, aldığımız taleplerin yanı sıra İstanbul'da FIFA yetkilileri ve Dünya Kupası organizatörleriyle yapılan toplantılar ve dün FIFA Genel Sekreteri ile yaptığımız web semineri göz önünde bulundurularak, kampın ABD'den Meksika'ya taşınması talebi onaylandı." açıklamasını yaptı.

İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.

