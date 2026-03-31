Haberler

FIFA Başkanı Infantıno'nun izlediği maçta, İran Milli Takımı sahaya öldürülen çocukların ıyla çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Futbol Federasyonu yetkilisi Mehdi Mohammad Nabi, Dünya Kupası'na katılacaklarını ve FIFA'nın kendilerine destek olacağını açıkladı. Ayrıca İran, Kosta Rika'yı 5-0 yenerek moral buldu.

'İRAN DÜNYA KUPASINA KATILACAK'

İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, "Biz Türkiye Futbol Federasyonuna, bir de Antalya şehrine ve buradaki millete teşekkür ediyoruz. Bizi burada kabul ettiler, biz kampımızı burada yaptık ve şimdi maç oynayacağız. FIFA Başkanı Infantino Meksika'dan geliyordu, Katar'da toplantısı vardı. Burada bizim takımı görüp, destek vermek istediler. Sıkıntı var doğru ama İran'ın Dünya Kupası'nda olması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İran takımının kamplarını yapması için destek vereceklerini söylediler. Infantino, oyuncularımızla da görüştü ve onlara destek oldu" dedi.

Mehdi Mohammad Nabi, "Dünya Kupası'na katılmamıza bir mani yok. Diğer 48 ülke gibi Dünya Kupası'na katılacağız. Takımımız Dünya Kupası'na katılmayı elde eden ilk takımlardan. Biz FIFA kurallarına uyarız. Biz ve başka takımlar, 47 takım, onlar da FIFA kuralına göre hepsi güvenlikte. Bu ülkeler Dünya Kupası'nda olacaklar. Ev sahibi ülkeler FIFA'ya garanti verip ki hepsinin, her takımın güvenliğini iyi yapsınlar. Biz, FIFA ne karar verirse onu yapacağız ve Dünya Kupası'nda oynayacağız" diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmada İran, Kosta Rika'yı 5-0 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

