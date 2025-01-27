İsmail Kartal'ın ilk maçında ortalık savaş alanına döndü: 32 yaralı var
İsmail Kartal'ın başına geçtiği İran'ın önde gelen futbol takımlarından Persepolis, ilk maçında Traktör Sazi'yi 2-0 yendi. Tribünlerde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı. Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi, maçta 3'ü kadın 32 kişinin yaralandığını belirtti.
İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis ile Traktör Sazi arasında oynanan İran Ligi karşılaşmasında tribünde çıkan olaylar sonucu 32 taraftar yaralandı.
Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi konuya ilişkin bilgi vererek, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
İranlı yetkili, taşla yaralandığı öne sürülen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine kaldırıldığını kaydetti.
Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, lider Traktör'ü konuk etmiş, Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadelede 2-0 galip gelmişti.