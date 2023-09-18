İpek Öztosun İtalya'da Ironman 70.3'te birinci oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 'Demir Lady' lakaplı triatloncusu İpek Öztosun, İtalya'da yapılan Ironman 70.3 yarışmasında birincilik elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 'Demir Lady' lakaplı triatloncusu İpek Öztosun, İtalya'da yapılan Ironman 70.3'te 25-29 yaş kategorisinde birinci oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün triatloncusu İpek Öztosun, İtalya'da yapılan Ironman 70.3 yarışmasında birincilik elde etti. 17 Eylül'de İtalya'nın Cervia kentinde düzenlenen 68 ülkeden 888 kişinin katıldığı Ironman 70.3 yarışmasında mücadele eden 'Demir Lady' lakaplı İpek Öztosun, yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşan zorlu parkuru 5 saat 1 dakika 27 saniyelik derecesiyle tamamladı. İpek Öztosun, bu derecesiyle kadınlar 25-29 yaş kategorisinde birinci olurken, genel klasmanda ise 12.'lik elde etti. Öztosun, Haziran ayında Hollanda'nın West-Friesland kentinde düzenlenen yarışmada ise 25-29 yaş kategorisinde üçüncü olurken, genel klasmanda ise 12'nci olmuştu.

"Başarılı ivmemi devam ettirmek istiyorum"

İtalya'dan birincilik ve Hollanda'dan üçüncülük ile dönmenin haklı gururunu yaşadığını belirten İpek Öztosun, "Geçen yıl ilk kez Ironman 70.3 kategorisinde yarışmıştım. İlk yarışmamda Orada 4 saat 59 dakika 53 saniyelik derece yaparak dördüncü olmuştum. Bu yıl yine Hollanda'da aynı parkurda 25 saniyelik derecemi geliştirerek üçüncülük kürsüsüne çıktım. İtalya'da da birinci olmak beni ayrı mutlu etti. Ülkeme ve kulübüme madalya kazandırdım. Bu başarılı ivmemi devam ettirmek istiyorum" dedi. - İZMİR