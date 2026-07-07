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IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırdı

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) Ukrayna topraklarında faaliyet yürütmeyeceğini teyit etmesiyle yasağı geçici olarak kaldırdı. Bu karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkeleri adına yarışmasının önünü açtı. IOC, 2023'te savaş nedeniyle ROC'yi askıya almıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'ne (ROC) yönelik yasağı geçici olarak kaldırdığını duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamada, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin yetkisi altındaki topraklardaki herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etmesiyle söz konusu ülkeye yeniden yarışma izni verildiği kaydedildi.

Bu kararla Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkeleri adına yarışmalarının önü açıldı.

IOC, Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 2023 yılında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni askıya almıştı.

Olimpiyat Oyunları'nda Rusya bayrağı ve marşına izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir karar alınmadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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