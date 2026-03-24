Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu

Çekya’da UEFA, Europol ve Interpol koordinasyonunda başlatılan ve alt liglerden üst liglere kadar uzanan dev şike operasyonunda 40’tan fazla kişi hakkında işlem yapılması beklenirken, 3 yıldır süren soruşturma Avrupa futbolunda büyük yankı uyandırdı.

  • Çekya'da UEFA, Europol ve Interpol koordinasyonunda gençlik liglerinden birinci lige kadar uzanan bir şike soruşturması başlatıldı.
  • Çek Polisi, Moravya bölgesine odaklanan ve ülke genelinde eş zamanlı yürütülen bir operasyon gerçekleştirdi.
  • Soruşturma kapsamında oyuncular, hakemler, kulüp yetkilileri ve gençlik ligi temsilcileri dahil 40'tan fazla kişi hakkında işlem başlatılması bekleniyor.

Avrupa futbolu, Çekya merkezli başlatılan büyük bir şike soruşturmasıyla sarsıldı. Operasyonun kapsamı ve büyüklüğü dikkat çekti.

ALT LİGLERDEN ZİRVEYE KADAR UZANIYOR

UEFA, Europol ve Interpol koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın, gençlik liglerinden birinci lige kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Skandalın futbolun her kademesine yayıldığı ifade edildi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON BAŞLADI

Çek Polisi, sabahın erken saatlerinde özellikle Moravya bölgesine odaklanan geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ülke genelinde çok sayıda noktada eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi.

“TARİHİN EN BÜYÜK OPERASYONU”

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, yürütülen soruşturmanın ülke futbol tarihinin en büyük operasyonlarından biri olduğunu açıkladı. Trunda, sürecin yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini ve çok sayıda kişinin soruşturmaya dahil olduğunu vurguladı.

40’TAN FAZLA İSİM HAKKINDA İŞLEM

Soruşturma kapsamında oyuncular, hakemler, kulüp yetkilileri ve gençlik ligi temsilcileri dahil olmak üzere 40’tan fazla kişi hakkında işlem başlatılmasının beklendiği bildirildi.

FUTBOL DÜNYASI ALARMDA

Operasyonun büyüklüğü ve kapsamı, Avrupa futbolunda büyük bir endişe yaratırken, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha da genişleyebileceği konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

2021 Türkiye ligide araştırılsın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

