Inter, Yeni Sezona 5-0'lık Galibiyetle Başladı

İtalya Serie A'da Inter, yeni sezonun ilk haftasında Torino'yu 5-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 1. haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Torino'u konuk etti. Ev sahibi 18. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 36'da Marcus Thuram farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Cristian Chivu'nun öğrencileri etkili oyununu 2. yarıda sürdürürken 52. dakikada Lautaro Martinez, 62. dakikada Thuram ve 72'de Ange Bonny golleri kaydeden isimler oldu.

Inter, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrılırken, sezona 3 puanla başladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Torino'da ise Emirhan İlkhan maça 11'de başladı ve 58 dakika forma giydi.

Inter, gelecek hafta Udinese'yi ağırlayacak. Torino ise Fiorentina'yı konuk edecek. - İSTANBUL