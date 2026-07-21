Inter Turku, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Finlandiya ekibi Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Vesa Vasara yönetiminde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Isınma hareketleri, pas ve top sürme organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı