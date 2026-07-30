Haberler

Inter Turku-Başakşehir maçının ardından

Inter Turku-Başakşehir maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: "Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz"

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek elenen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Şahin, Veritas Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sezon bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bu kadar emek verdik, bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Ancak yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan çok ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru dersi çıkarırsak sezon bizim açımızdan iyi gider. Sezon hazırlıklarının ilk günü, oyuncularıma bu sezonun çok daha zor geçeceğini söylemiştim. Onlar da bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in sakatlığı nedeniyle rövanşta forma giyememesinin elenmelerinde belirleyici olup olmadığıyla ilgili Nuri Şahin, "Sadece Kemen ile alakalı bir konu değil. Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu ama olsaydı maçı kazanırdık diyemeyeceğim çünkü maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman seviyemizi yakalayamadık. Oynayan oyuncuların elinden geleni yapması lazım. Maçın hiçbir anında ne yazık ki yoktuk." diye konuştu.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! Ünlü iş insanı tutuklandı
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Endişelendiren görüntüler! Alevler evlere doğru hızla ilerliyor
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu

MasterChef şampiyonu neden öldü? Ünlü ismin ortağı konuştu
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı

Yağmura tuttular! Kebap yemeye gittiler, kurşun yediler
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Öyle komik bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye dahi düşünmedi
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu