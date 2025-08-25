Inter, Torino'yu 5-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Inter, ilk haftadaki kapanış maçında sahasında Torino'yu 5-0 yenerek etkileyici bir galibiyet elde etti. Golleri Bastoni, Thuram (2), Martinez ve Bonny kaydetti. Hakan Çalhanoğlu sarı kart cezası nedeniyle kadroda yoktu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ilk haftanın kapanış maçında Inter, sahasında Torino'yu 5-0 yendi.

Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36 ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ve 72. dakikada Ange Bonny, attı.

Teknik direktörlüğünü Cristian Chivu'nun yaptığı Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise ilk 11'de başladığı mücadelede, 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.