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Inter Milan, Roma'ya 1-0 Yenildi

Inter Milan, Roma'ya 1-0 Yenildi
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde Inter Milan, evinde Roma'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Roma'nın 22. dakikada Matias Soule'in attığı golle galip geldiği maçta, Inter 71 puanla averaj farkıyla 2. sırada kalırken, Roma 60 puanla 5. sırada yer alıyor.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta müsabakasında Inter Milan, evinde Roma'ya 1-0 yenilerek zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı..

Giuseppe Meazza'daki maçta Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule 22. dakikada kaydettiği golle takımını galibiyete taşıdı.

71 puanlı Inter, averaj farkıyla aynı puana sahip lider Napoli'nin ardında 2. sırada bulunuyor.

Roma ise 60 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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