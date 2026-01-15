Serie A'da Inter, Lecce'yi tek golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, sahasında Lecce'yi 1-0 yendi.

Serie A'nın 20. haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladığı Lecce'yi Francesco Pio Esposito'nun 78. dakikada attığı golle mağlup etti.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bu sonuçla puanını 46 yapan Inter, bir maçı eksik Milan ve Napoli ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.