Serie A'da Inter, Lecce'yi tek golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde lider Inter, sahasında Lecce'yi 1-0 yenerek puanını 46'ya çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta golü Francesco Pio Esposito attı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bu sonuçla puanını 46 yapan Inter, bir maçı eksik Milan ve Napoli ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
