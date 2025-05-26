Inter'in Teknik Direktörü Inzaghi: "Bir Rüyayı Taçlandırmak İçin Tarihe Geçmek İstiyoruz"

Inter'in Teknik Direktörü Inzaghi: 'Bir Rüyayı Taçlandırmak İçin Tarihe Geçmek İstiyoruz'
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Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi yenerek büyük bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Simone Inzaghi, takımın finale odaklandığını ve kazanmak için en iyi seviyeye ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

APPIANO İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde rakipleri Fransa Paris Saint-Germain ( Psg ) takımını yenerek "bir rüyayı taçlandırmak ve tarihe geçmek" istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih kentinde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına karşı mücadele edecek Inter'in teknik direktörü Inzaghi, Appiano Gentile'deki takım tesislerinde UEFA medya günü çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.

Inzaghi, geçen hafta sonu sezonun tamamladığı Serie A'da şampiyonluğu 1 puan farkla Napoli'ye kaybetmelerinin "içlerinde bir şeyler bıraktığını" ancak bugün itibarıyla cumartesi günkü finale hazırlanmaya odaklanacaklarını belirtti.

Inzaghi, ligde şampiyonluk kaybettikleri rakipleri Napoli'yi de tebrik etti.

"Devler Ligi"nde finale gelene kadar büyük maçlar ve önemli mücadele ortaya koyduklarını aktaran Inzaghi, "Bir rüyayı taçlandırmak için tarihe geçmek için son bir adım eksik. Tarihe geçmek için kazanmak gerek. Bugünden itibaren en iyi seviyemize ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Rakipleri Psg'nin iyi takım olduğunu aktaran Inzaghi, "Çok güçlü oyuncuları var, harikulade kaliteli ayakları var. Çok saygı duyduğum bir teknik adamları var. En iyi halimizde olmak için hazırlanacağız. PSG karşısında büyük bir final maçı çıkarmak isteyen bir takım bulacak." diye konuştu.

Kulüpteki geleceğine ilişkin sorulara Inzaghi, bu konuyu konuşmanın gereksiz olduğunu PSG maçına odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak yanıt verdi.

Basın toplantısına katılan futbolculardan Matteo Darmian da 2 sene önce İstanbul'da kaybettikleri finali cumartesi telafi etmeye çalışacaklarını anlatarak "Çok zor maç olacak. Çok dikkatli olmalıyız en ufak detaya karşı. Çünkü bunlar belirleyici olabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Inter takımı, basın toplantısının ardından teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde PSG maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
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