Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

İtalya'da Como kentinde meydana gelen kaza, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 27 yaşındaki kaleci Josep Martinez, kullandığı araçla tekerlekli sandalyedeki 81 yaşındaki bir adama çarptı. Yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirirken, İtalyan polisi kazayla ilgili resmî soruşturma başlattı.

RUTİN TESTLER UYGULANDI

Qui Como gazetesinin haberine göre, kazanın hemen ardından Martinez'e sürüş yeteneği, refleks durumu ve aracın hızıyla ilgili rutin testler uygulandı. İlk bulgular, olayın trafik kurallarının ihlali veya dikkatsizlik sonucu gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.

2 İLA 7 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI

İtalyan basını, olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda Josep Martinez'in 2 ila 7 yıl arasında hapis cezası alabileceğini yazdı. Mahkeme sürecine göre, kaleciye ayrıca para cezası da uygulanabilir. Kaza sonrası Inter kulübü henüz resmi bir açıklama yapmadı.