Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

İtalya Serie A ekibi Inter'in İspanyol kalecisi Josep Martinez, karıştığı trafik kazasında 81 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine büyük bir hukuki sorunla karşı karşıya. İtalyan basınına göre, Martinez hakkında 2 ila 7 yıl arasında hapis cezası istenebilir.

  • Inter kulübünün kalecisi Josep Martinez, İtalya'nın Como kentinde kullandığı araçla tekerlekli sandalyedeki 81 yaşındaki bir adama çarptı.
  • Kazada 81 yaşındaki adam yaşamını yitirdi ve İtalyan polisi resmî soruşturma başlattı.
  • İtalyan basınına göre, Martinez'in soruşturma sonucunda 2 ila 7 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.

İtalya'da Como kentinde meydana gelen kaza, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. 27 yaşındaki kaleci Josep Martinez, kullandığı araçla tekerlekli sandalyedeki 81 yaşındaki bir adama çarptı. Yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirirken, İtalyan polisi kazayla ilgili resmî soruşturma başlattı.

RUTİN TESTLER UYGULANDI

Qui Como gazetesinin haberine göre, kazanın hemen ardından Martinez'e sürüş yeteneği, refleks durumu ve aracın hızıyla ilgili rutin testler uygulandı. İlk bulgular, olayın trafik kurallarının ihlali veya dikkatsizlik sonucu gerçekleşmiş olabileceğini gösteriyor.

2 İLA 7 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI

İtalyan basını, olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda Josep Martinez'in 2 ila 7 yıl arasında hapis cezası alabileceğini yazdı. Mahkeme sürecine göre, kaleciye ayrıca para cezası da uygulanabilir. Kaza sonrası Inter kulübü henüz resmi bir açıklama yapmadı.

