Inter, Hellas Verona'yı 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor
Serie A 35. hafta maçında Inter, evinde Hellas Verona'yı 1-0 mağlup ederek lider Napoli ile arasındaki puan farkını korudu. Maçın tek golü penaltıdan Kristjan Asllani'den geldi.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 35. hafta karşılaşmasında Inter, evinde Hellas Verona'yı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 9. dakikada Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle galibiyete ulaştı.
Inter, 74 puana ulaşarak 77 puanlı lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Hellas Verona ise 32 puanla 15. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor