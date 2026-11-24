Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas zorlanması olduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hastanede yapılan testlerin ardından milli futbolcunun sağ uyluğunda kas zorlanması tespit edildi.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas zorlanması tespit edildi.
İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Hastanede yapılan testler sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı