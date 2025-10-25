Haberler

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun Penaltısıyla Napoli'ye 3-1 Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A'da oynanan karşılaşmada Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüne rağmen Napoli'ye 3-1 mağlup oldu. Napoli, bu sonuçla ligde liderliğini sürdürdü.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüne rağmen deplasmanda Napoli'ye 3-1 mağlup oldu.

Napoli kentinde oynanan maçta ev sahibi ekip, 33. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Belçikalı futbolcu, 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Napoli'de Scott McTominay, 54. dakikada farkı ikiye çıkarırken Hakan Çalhanoğlu'nun 59. dakikada penaltıdan bulduğu gol ile Inter farkı bire indirdi. Frank Anguissa, 66. dakikada kaydettiği gol ile Napoli'yi 3-1 öne geçirirken maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Napoli, Serie A'da 8. haftayı 18 puanla zirvede tamamlarken Inter ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.