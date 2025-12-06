Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Como'yu 4-0 yendi
İtalya 1. Futbol Ligi'nde Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Como'yu 4-0 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, A milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta sahasında Como'yıu 4-0 mağlup etti.
San Siro Stadı'ndaki karşılaşmanın golleri, 11. dakikada Lautaro Martinez, 59. dakikada Marcus Thuram, 80. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 86. dakikada Carlos Augusto'dan geldi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 14. hafta karşılaşmasının ardından puanını 30'a çıkarırken Como, 24'te kaldı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor