Haberler

Kayseri'de hedef yeni yıldızlar keşfetmek

Kayseri'de hedef yeni yıldızlar keşfetmek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bulunan İnter Futbol Academy, 2026 yılı için yeni yetenekler keşfetmek amacıyla ailelerle buluştu. 22 antrenör eşliğinde tüm yaş gruplarına yönelik eğitimler vermeyi hedefliyor.

Kayseri'de faaliyet gösteren İnter Futbol Academy, futbol dünyasına yeni yıldızlar kazandırmak amacında.

Dünya devi takımlardan İnter'in Türkiye'deki futbol okullarından birisi olan İnter Football Academy, yeni yıldızlar keşfetmek için kapılarını ailelere açtı. Kayseri'ni Kocasinan ilçesinde bulunan İnter Football Academy, 2026 yılında uygulayacakları programı ailelere sundu. İnter Football Academy Kayseri Genel Koordinatörü Turgut Yetük; "Amacımız, 17 ülkede bulunan, ülkemizde de 40 futbol okulu olan İnter'e ve ülkemizdeki profesyonel futbol takımlarına yeni yetenekler kazandırmak. 22 antrenör eşliğinde tüm yaş gruplarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda uygulayacağımız programı aileler ile paylaşıyoruz. Aileler ile birlikte koordineli çalışmalar neticesinde başarıya ulaşılacağını düşünüyoruz" dedi.

Sporcuların hem eğitimlerine katkıda bulunduklarını hem de Türk örf ve adetleri çerçevesinde kültür aşılamaya çalıştıklarını da ifade eden Turgut Yetük, yurt içi ve yurt dışı kampları yaptıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title