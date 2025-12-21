Kayseri'de hedef yeni yıldızlar keşfetmek

Kayseri'de faaliyet gösteren İnter Futbol Academy, futbol dünyasına yeni yıldızlar kazandırmak amacında.

Dünya devi takımlardan İnter'in Türkiye'deki futbol okullarından birisi olan İnter Football Academy, yeni yıldızlar keşfetmek için kapılarını ailelere açtı. Kayseri'ni Kocasinan ilçesinde bulunan İnter Football Academy, 2026 yılında uygulayacakları programı ailelere sundu. İnter Football Academy Kayseri Genel Koordinatörü Turgut Yetük; "Amacımız, 17 ülkede bulunan, ülkemizde de 40 futbol okulu olan İnter'e ve ülkemizdeki profesyonel futbol takımlarına yeni yetenekler kazandırmak. 22 antrenör eşliğinde tüm yaş gruplarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda uygulayacağımız programı aileler ile paylaşıyoruz. Aileler ile birlikte koordineli çalışmalar neticesinde başarıya ulaşılacağını düşünüyoruz" dedi.

Sporcuların hem eğitimlerine katkıda bulunduklarını hem de Türk örf ve adetleri çerçevesinde kültür aşılamaya çalıştıklarını da ifade eden Turgut Yetük, yurt içi ve yurt dışı kampları yaptıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ