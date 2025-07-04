Inter fiyatı düşürdü, G.Saray Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti

Inter fiyatı düşürdü, G.Saray Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu için sarı kırmızılı kulüp devreye giriyor. İtalyan basını, Inter'in bonservis talebini 30 milyon Euro'ya düşürdüğünü yazdı. Milli yıldızın "Yolcu" şarkılı paylaşımı sonrası Galatasaray'da büyük heyecan yaşanıyor.

Galatasaray'da taraftarlar bir yandan Osimhen transferiyle ilgili gelişmeleri beklerken, diğer yandan sürpriz bir isimle yeniden umutlandı: Hakan Çalhanoğlu. İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Inter'in milli oyuncu için istediği bonservis bedelini 30 milyon Euro'ya düşürdüğünü yazdı. Habere göre, Galatasaray bu indirimi fırsat bilerek teklif hazırlığına başladı.

KAPTAN MARTINEZ İLE KRİZ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Inter kaptanı Lautaro Martinez, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı. Bu gelişme sonrasında Hakan'ın eşinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı alıntılayan milli yıldız, gönderisine "Yolcu" şarkısını ekledi. Bu hareket, Galatasaray camiasında "veda sinyali" olarak yorumlandı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERİLİMİ DÜŞÜRMEDİ

La Gazzetta'nın haberine göre, Çalhanoğlu ile Lautaro Martinez geçtiğimiz gün telefonda görüşerek yaşanan gerginliği çözmeye çalıştı. Ancak gazete, bu görüşmenin polemikleri tam anlamıyla sonlandıramadığını ve Inter'in oyuncuyu gözden çıkarma eğiliminde olduğunu yazdı.

G.SARAY TEKLİF İÇİN HAZIRDA BEKLİYOR

Sarı kırmızılı yönetimin, Inter'den gelen bu bonservis indirimi sonrası resmî teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Transferin en büyük engeli halen yüksek bonservis talebi ve Inter'in son kararını netleştirmemesi. Ancak Hakan'ın Galatasaray'a olan sempatisi bu ihtimali güçlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı 48 saat sonra beklenen haberi verdi
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza

Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Alaçatı'da locaya ödedikleri fiyatı isyan ederek açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTarık K:

Yapmayın, etmeyin, 30 milyon euro ile ne tesisler kurulup ne genç yetenekler çıkarılabilir.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelman kaya:

5 milyondan fazla etmez....tek yaptığı yanındakine pas vermek,arada uzaktan şut,birde penaltı... yapmayın milli takımda nasıl oynadığı ortada....

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Martinez yolcu. Sahada gezinmekten başka bir şey yaptığı yok. Bir kişinin sözüyle koca klüp etkileniyorsa ,diyecek bir şeyim yok. Antrenörü Al Hilal ( ! ) e gitmekle iyi yapmış anlaşılan

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Saygılı:

beleşte verseler almayın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Aynı mevki de oynayan Keremi bedava verip aynı yaşta ki adamı bonservisiyle almak sadece bize has bir yetenektir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel yeni takımına 3 yıllık imzayı attı

Yeni takımına 3 yıllık imzayı attı
İstanbul'a okumaya gelen Gaoussou Diarra, Avrupa devine imza attı

İstanbul'a okumaya gelmişti, Avrupa devine imza attı
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.