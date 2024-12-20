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Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha

Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter, İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Inter'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

BEDAVAYA İLKAY'I İSTİYORLAR

İtalyan devi, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgileniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; Inter, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor ve bu transferi önceliklerinden biri olarak belirledi.

Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha

MAAŞI SORUN OLABİLİR

Inter'in İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmasının önünde engel de olduğu kaydedildi. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de şu anda en yüksek maaşlı oyunculardan biri olduğu hatırlatıldı ve bu durumun Inter'in mali yapısını zorlayabileceği belirtildi. Inter'in bu nedenle sözleşme konusunda alternatifleri seçenekleri değerlendirebileceği ifade edildi. Öte yandan İlkay Gündoğan'ın Inter'e transferinin İtalyan ekibindeki ayrılık ve transfer gelişmelerine de bağlı olduğu aktarıldı.

Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha

İLKAY'IN SEZON PERFORMANSI

1sezonluk Barcelona macerasının ardından daha önce 7 sezon formasını terlettiği ve takımın efsaneleri arasına adını yazdırdığı Manchester City'e geri dönen İlkay Gündoğan, bu sezon 22 maçta süre buldu. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. İlkay'ın Manchester ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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