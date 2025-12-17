Haberler

Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Güncelleme:
Inter'in Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries, ayak bileği sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. İtalyan kulübü, Dumfries'in Londra'da ameliyat edildiğini ve önümüzdeki haftalarda rehabilitasyon sürecine gireceğini açıkladı.

  • Inter'in Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries, ayak bileğinden ameliyat oldu ve 3 ay sahalardan uzak kalacak.
  • Dumfries, bu sezon Inter ile tüm kulvarlarda 17 maçta oynadı ve 3 gol attı.
  • Dumfries'in Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

İtalya Serie A'da lider durumda bulunan Inter'e Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries'ten kötü haber geldi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Inter, 29 yaşındakiHollandalı milli futbolcunun geçirdiği sakatlığın ardından Londra'ya giderek ayak bileğinden ameliyat edildiğini açıkladı. Önümüzdeki haftalarda rehabilitasyon sürecine girecek oyuncunun iyileşme sürecinin uzun olacağı ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile tüm kulvarlarda 17 maçta süre bulan Hollandalı oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 3 gol atmayı başardı. Yıldız ismin kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

500

