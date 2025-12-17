Inter'e Dumfries'ten kötü haber

İtalya Serie A'da lider durumda bulunan Inter'e Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries'ten kötü haber geldi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Inter, 29 yaşındakiHollandalı milli futbolcunun geçirdiği sakatlığın ardından Londra'ya giderek ayak bileğinden ameliyat edildiğini açıkladı. Önümüzdeki haftalarda rehabilitasyon sürecine girecek oyuncunun iyileşme sürecinin uzun olacağı ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile tüm kulvarlarda 17 maçta süre bulan Hollandalı oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 3 gol atmayı başardı. Yıldız ismin kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.