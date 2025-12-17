Inter'e Dumfries'ten kötü haber
Inter'in Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries, ayak bileği sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. İtalyan kulübü, Dumfries'in Londra'da ameliyat edildiğini ve önümüzdeki haftalarda rehabilitasyon sürecine gireceğini açıkladı.
İtalya Serie A'da lider durumda bulunan Inter'e Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries'ten kötü haber geldi.
3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Inter, 29 yaşındakiHollandalı milli futbolcunun geçirdiği sakatlığın ardından Londra'ya giderek ayak bileğinden ameliyat edildiğini açıkladı. Önümüzdeki haftalarda rehabilitasyon sürecine girecek oyuncunun iyileşme sürecinin uzun olacağı ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Inter ile tüm kulvarlarda 17 maçta süre bulan Hollandalı oyuncu, bu maçlarda rakip kalelere 3 gol atmayı başardı. Yıldız ismin kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.